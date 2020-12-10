Konya'da yoğun sis etkili oldu
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Konya'da yoğun sis etkili oldu

10.12.2020 02:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 02:03
Konya'da yoğun sis etkili oldu

KONYA'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü.

KONYA'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokakların boş olması olası kazaların önüne geçti. 

 


Konya'da yoğun sis etkili oldu
Konya'da yoğun sis etkili oldu
Konya'da yoğun sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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