Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
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Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var

Vaka sayısının en fazla olduğu illerimiz arasında yer alan Konya'da bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
12.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:41

Konya'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kent genelinde denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri, vatandaşları maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada son 3 gün içerisinde vaka sayısında artış görülen iller arasında Konya'nın da olduğunu belirtti. Buna rağmen kent merkezinde çoğunluğun maske taktığı görülürken, bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

POLİS EKİPLERİ GÖRDÜĞÜNÜ UYARIYOR

Kentteki uygulamalarını artıran polis ekipleri, maske takmayan veya maskesi çenesi altında olan kişileri maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.

DUYARLI VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar, maske takmayanlara tepki gösterdi. Maske takmayanların hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını söyleyen vatandaşlar, koronavirüsün ancak alınan tedbirlere uyulmasıyla yenileceğini ifade etti.

İşte kentte çekilen fotoğraflardan bazıları;

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var

Kaynak: DHA

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