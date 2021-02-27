Konya'da traktör hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Konya'da 300 bin TL değerindeki iki traktörü çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Konya'da 300 bin TL değerindeki iki traktörü çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö. (33) ve M.Ö. (63), 24 Ocak'ta traktörlerinin çalındığı ihbarında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT timleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını incelemeye aldı. Toplam 92 kameraya ait 312 saatlik görüntüyü izleyen ekipler B.Y, (33) K.Y. (23), S.Y. (29) ve M.S.B.'yi (19) gözaltına aldı.
Kamera kayıtları sonrası fiziki takip yapan jandarma ekipleri, Altınekin ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde buldukları traktörleri sahiplerine teslim etti.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden B.Y. ve S.Y. tutuklanırken diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun