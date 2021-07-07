Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Musa Keser idaresindeki 58 AD 740 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek (31) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan (28), Muhteşem Akalın (41) ve Menekşe Keser (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Keser, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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