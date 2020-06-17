Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
17.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:50

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Olof Palme Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 42 BHJ 02 plakalı tır, kavşağın karşı istikametinden otogara gitmekte olan Y.D. (48) yönetimindeki 42 ACV 302 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yön değiştirerek yolun kenarındaki kaldırımda duran hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.D. ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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