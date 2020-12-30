Konya'da temizlik görevlilerinin yolda bulduğu para sahibine teslim edildi

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçileri, pazar yerinde buldukları 3 bin 240 lira parayı amirlerine teslim etti.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçileri, pazar yerinde buldukları 3 bin 240 lira parayı amirlerine teslim etti.

Temizlik işçileri, pazar yeri temizliği esnasında, pazar esnafının tezgah kurdukları alanda yerde para gördü.

Buldukları parayı amirlerine teslim eden temizlik görevlileri, paranın sahibine ulaştırılmasını istedi.

Beyşehir Belediyesi yetkilileri ise daha önce paralarının kaybolduğu yönünde başvuruda bulunan İlyas Uzun'un paranın sahibi olduğunu belirledi.

Mantar satıcısı olan Uzun'a ulaşan ekipler, pazarda bir günlük kazancı olan düşürdüğü parasını kendisine eksiksiz olarak teslim etti.

Uzun, düşürdüğü parasını bulup kendilerine ulaşmasını sağlayan temizlik işçilerine, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar