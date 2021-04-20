Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor

Karatay Hayvanat Bahçesi'nin sokak hayvanlarını besleme ekipleri, kente gelen ve tarlalarda konaklayan göçmen leyleklerin balıkla beslenmesine yardımcı oluyor.

Karatay Hayvanat Bahçesi'nin sokak hayvanlarını besleme ekipleri, kente gelen ve tarlalarda konaklayan göçmen leyleklerin balıkla beslenmesine yardımcı oluyor.

Leyleklerin İç Anadolu Bölgesi geneline gelmesiyle, kent genelindeki göçmen kuşların beslenmesi için harekete geçildi.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sokak hayvanlarını beslemek için kurulan özel ekipler, tarlalarda konaklayan leyleklere balık bıraktı.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Fatih Altay, göçmen kuşların mevsimsel şartların değişmesiyle birlikte göç yolları dışında da konaklama yaptığına dikkat çekti.

Konya'nın, göçmen kuşların bu mevsimde en sık ziyaret ettiği şehirlerden biri olduğunu ifade eden Altay, "Hava şartlarının bu yıl biraz daha farklı seyretmesiyle leylekler de konaklama yapacakları alanları seçmekte zorlandılar ve bazı boş tarlalara gelmeye başladılar. Hayvanları beslemek üzere kurulan ekiplerimiz, leyleklere de balık bırakıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun