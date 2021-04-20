Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Karatay Hayvanat Bahçesi'nin sokak hayvanlarını besleme ekipleri, kente gelen ve tarlalarda konaklayan göçmen leyleklerin balıkla beslenmesine yardımcı oluyor.

Karatay Hayvanat Bahçesi'nin sokak hayvanlarını besleme ekipleri, kente gelen ve tarlalarda konaklayan göçmen leyleklerin balıkla beslenmesine yardımcı oluyor.

Leyleklerin İç Anadolu Bölgesi geneline gelmesiyle, kent genelindeki göçmen kuşların beslenmesi için harekete geçildi.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sokak hayvanlarını beslemek için kurulan özel ekipler, tarlalarda konaklayan leyleklere balık bıraktı.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Fatih Altay, göçmen kuşların mevsimsel şartların değişmesiyle birlikte göç yolları dışında da konaklama yaptığına dikkat çekti.

Konya'nın, göçmen kuşların bu mevsimde en sık ziyaret ettiği şehirlerden biri olduğunu ifade eden Altay, "Hava şartlarının bu yıl biraz daha farklı seyretmesiyle leylekler de konaklama yapacakları alanları seçmekte zorlandılar ve bazı boş tarlalara gelmeye başladılar. Hayvanları beslemek üzere kurulan ekiplerimiz, leyleklere de balık bırakıyor." diye konuştu.

Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor
Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor
Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor
Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 10:49:43. #1.14#

title