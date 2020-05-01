Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
01.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:02
Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kuzören Mahallesi'nde S.B. (17) ile Mutlu U. (36) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Mutlu U'nun yanındaki tabancayla S.B'yi yaraladığı öne sürüldü.
S.B, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA