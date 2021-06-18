Konya'da otomobilin çarptığı yayanın savrulması kamerada

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin yaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 42 EHS 95 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Yılmaz Ülgen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz Ülgen savrularak yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Ülgen, ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevlana Türbesi civarında gezerek hediyelik eşya sattığı öğrenilen Yılmaz Ülgen'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, hediyelik eşya dükkanından çıkan Yılmaz Ülgen'in tramvay yoluna girmesi ardından otomobilin çarpması ve savrulması yer alıyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı