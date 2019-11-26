Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Veli Topaloğlu (58) yönetimindeki 42 FKE 30 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu makasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Saniye Topaloğlu (53) yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan sürücü Topaloğlu, Konya'ya sevk edildi.