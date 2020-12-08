Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı

08.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:05
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Kazada 14 kişi, yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Emirgazi- Karapınar yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. 

Emirgazi'den Karapınar'a yolcu taşıyan Cumali Yılmaz (50) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ELG 39 plakalı midibüs, iddiaya göre, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Cumali Yılmaz ve yolcular Firdevs Sezer (28), Ümmü Vural (40), Şevket Kaplan (29), Züleyha Karaca (40), Yasemin Soysaler (27), Hacer Çoban (28), Büşra Nur Yılmazer (18), Musa Konur (36), Aynur Yaman (61), Mahmut Ercan (43), Mümtaz Adalı  (19), Cumali Öz (41) ve Muzaffer Zeybek (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Perihan Savaş İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:18:51. #1.14#
title