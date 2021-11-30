Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'da, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü.

KONYA (DHA) - KONYA'da, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu. Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri

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