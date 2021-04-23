Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı
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Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı

Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'da, sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinin yakınındaki camilere gidenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazını kıldı.

KONYA'da, sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinin yakınındaki camilere gidenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazını kıldı. 

Konya'da ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, cuma namazı kılmak isteyenler, evlerinin yakınındaki camilere gitti. Kentin bilinen camilerinden Sultan Selim Camii ve Kapu Camii'ne gelenler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek, cuma namazı kıldı.?  


Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı
Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı
Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı
Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı
Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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