Konya'da koronavirüs tedbirli cuma namazı

KONYA'da, sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinin yakınındaki camilere gidenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazını kıldı.

KONYA'da, sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinin yakınındaki camilere gidenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazını kıldı.

Konya'da ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, cuma namazı kılmak isteyenler, evlerinin yakınındaki camilere gitti. Kentin bilinen camilerinden Sultan Selim Camii ve Kapu Camii'ne gelenler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek, cuma namazı kıldı.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ