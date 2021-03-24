Konya'da kar yağışı etkili oluyor

Konya'da kar yağışı etkili oluyor Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Mart ayında şehir merkezinde etkili oldu.

Konya'da kar yağışı etkili oluyor

KONYA - Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Mart ayında şehir merkezinde etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı Mart ayında şehir merkezini beyaza bürümeye başladı. Vatandaşların bazıları ise Mart ayında gelen kara hazırlıksız yakalandı. Dışarıda kar yağışına yakalanan vatandaşlar, hava durumuna baktıklarını ancak yine de kar yağışına şaşırdıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN