Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Taraşçı Mahallesi yakınlarında meydana  geldi. Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobil, Hüseyin Güzel yönetimindeki 42 AHS 126 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Dağlı ve yanında yolcu olarak bulunan kayınvalidesi Vahide Candan olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Dağlı yaralandı. Kamyonettin sürücüsü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

 Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title