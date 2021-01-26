Konya'da, iki şüpheli tuvaletine gizlendikleri marketi soydu
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Konya'da, iki şüpheli tuvaletine gizlendikleri marketi soydu

26.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:51

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getiren iki şüpheli, kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçtı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getiren iki şüpheli, kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçtı.

Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde, bir markete müşteri gibi giren zanlılar, personelin kullandığı tuvalete gizlendi.

Marketin kapanmasıyla personelin sayım yaptığı sırada ortaya çıkan iki şüpheli, çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdi ve kasadaki 25 bin lirayı alıp kaçtı.

Polis ekiplerinin, zanlıları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Konya'da, iki şüpheli tuvaletine gizlendikleri marketi soydu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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