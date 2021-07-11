Konya'da iki motosiklet otomobile çarptı: 5 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobile çarpan motosikletlerdeki 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobile çarpan motosikletlerdeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Ö. (19) ile Yusuf S. (24), kullandıkları plakasız motosikletlerle arka arkaya ilerlerken, Dikilitaş Mahallesi'nde önlerinde seyreden Şaban Uğurlu idaresindeki 42 AAZ 351 plakalı otomobili sollamak istedi.
Direksiyon hakimiyetlerini kaybeden motosiklet sürücüleri, otomobile çarptı.
Kazada, Abdullah Ö. ve Yusuf S. ile motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun