Konya'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı

16.08.2019 22:37

Konya'da iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan Zafer Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Y.İ. (17) ve Fahrettin Demir (32) bıçakla yaralandı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdirilirken, şüphelilerden Muharrem I. yakalandı. Şüpheliler Ahmet A, Tunahan A. ve Murat I. olay yerinden kaçtı.

Bu arada gözaltına alınan Muharrem I, çarşı esnafından Ali T. ve Fatih T'nin saldırısına uğradı.

Yaralılar Muharrem I, Y.İ. ve Fahrettin Demir farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA