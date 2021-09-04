Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri 2 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.

BİR KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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