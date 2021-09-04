Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri 2 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yaşamını yitirdi.