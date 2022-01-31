Girdiği evden 290 bin lira çalan hırsız yakayı ele verdi

KONYA (İHA) - Konya'da girdiği evden 290 bin lira nakit parayı çalarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu çaldığı paralarla beraber yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram ilçesinde hırsızlık için bir eve giren şüpheli, 290 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri 18 saat süren kamera izleme çalışmalarıyla zanlıyı adım adım izleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Hırsızlık zanlısının M.S. isimli kadın olduğunu tespit eden ekipler zanlının izini sürerek Bosna Hersek Mahallesi'nde bir iş yerinde eğlenirken yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı paralarla birlikte yakalanan hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(İHA)