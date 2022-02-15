Konya'da "FETÖ çatı davası"nın 4 firari hükümlüsü yakalandı
AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan 4 firari hükümlü yakalandı.
KONYA (AA) - Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polisin düzenlediği operasyonda, Konya'daki FETÖ çatı davasında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası verilen S.A.B, H.K, A.K. ve M.M. yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel