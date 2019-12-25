Konya'da ev yangını: 1 yaralı

25.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:54

Konya'nın Ereğli İlçesinde bir katlı kerpiç evde çıkan yangında, 1 kişi yaralandı.



Dalmaz Mahallesi'nde, Sami Yaman'a (70) ait bir katlı kerpiç evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Ereğli ve Konya Büyük Şehir Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Çevredekilerin yardımıyla yanan evden yaralı halde çıkarılan Sami Yaman, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA