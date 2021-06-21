Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu
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Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşama doğru aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açan yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağış, araç trafiğinde de aksamalara neden olurken, vatandaşlar ise parklardaki çocuk oyun alanlarının altına geçerek doludan korunmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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