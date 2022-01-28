Konya'da çöken ağılda 70 küçükbaş hayvan telef oldu

KONYA (İHA) - Konya'nın Çumra ilçesinde bir ağılın çatısının çökmesi sonucu göçük altında kalan 200 adet küçükbaş havyan kurtarılırken, 70 adet küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi Alibeyhöyüğü Kıprıs Yaylası mevkisinde bulunan Hidayet Alanlı'ya ait ağılın çatısının çöktüğü ve çok sayıda küçükbaş hayvanın altında kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İçeriçumra Jandarma ekipleri ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada 200 adet küçükbaş hayvan kurtarılırken, 70 küçükbaş hayvan telef oldu. Ağılının çatısı çöken Hidayet Alanlı için TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında Konya AFAD koordinesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu, Hasar Tespit Çalışma Grubu ve Enkaz Kaldırma Çalışma Grubu olay yerine sevk edilerek çalışmalarına başladı. - KONYA