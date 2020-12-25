Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

25.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:49
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Eskihisar Mahallesi'nde son üç günde 24 kişiye yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlandı.

Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı.

Karantinanın 10 gün süreceği, ihtiyaçların ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, konuya ilişkin açıklamasında, "Eskihisar Mahallesi, Kovid-19 nedeniyle 25 Aralık Cuma gününden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. 10 gün süreyle belediye ve jandarma ekiplerince mahalle giriş çıkışları kontrol altında tutulacak. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah en hafif şekilde bu süreci atlatırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:52:34. #1.15#
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