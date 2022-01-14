Konya'da bir kişi silahla yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde emniyet binasının arka giriş kapısının bulunduğu alanda bir kişi silahla yaralandı.

Önceden aralarında husumet bulunan Rahmi D. (17) ile Mustafa Aydın (22) ve Ali Fuat Dağdan (20), kaymakamlık, adliye ve emniyet binalarının bulunduğu alanda karşılaştı.

Rahmi D, Mustafa Aydın ve Ali Fuat Dağdan'a silahla gelişigüzel ateş etti.

Yaralanan Mustafa Aydın, Kadınhanı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Rahmi D, polis ekiplerince yakalandı.

AA / Yalçın Dinç - Son Dakika Haberleri

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