Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi

Konya'da hayvanlara bakmak için ahıra giden Suna Şener eve dönmedi. Yakınları kadının gelmemesi üzerine meraklanırken, ahıra gidip Şener'i kontrol etti. Şener'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu ekiplere bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili olarak soruşturma başaltıldı.