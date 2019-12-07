Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi
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Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 78 adet av tüfeği ele geçirildi.

07.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:50
Konya'da bir araçta 78 adet tüfek ele geçirildi

'nın ilçesinde bir araçta yapılan aramada 78 adet av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, "silah kaçakçılığı yapan araç" ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç ekipler tarafından Çevre Yolu üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramada; 78 adet kutu içerisinde satışa hazır av tüfeği olduğu tespit edildi. Tüfeklerin bazılarının seri numarasının bulunmadığı, bazılarının ise seri numarasının kazındığı belirlendi. Konu ile ilgili olarak araç içerisindeki M.G. ve M.A.E. isimli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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