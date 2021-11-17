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Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde betonu kırılan balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde betonu kırılan balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Akbaş (59), gece saatlerinde hava almak için 2. kattaki evinin balkonuna çıktı.

Korkulukları bulunmayan balkonun betonunun bir kısmının kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Akbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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