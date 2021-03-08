Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
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Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

08.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:08
Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Konya'da apartman görevlisi baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Konya'da apartman görevlisi baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Polisi arayarak olayı anlatan baba gözaltına alındı.

Olay, saat 18.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisi arayan ve isminin İsmail K. (32) olduğunu söyleyen bir kişi, evinde oğlunu boğarak öldürdüğünü belirterek adres verdi. Adrese gelen polis ekipleri, İsmail K'yi alarak kontrol için aynı zamanda apartman görevlisi olarak çalıştığı apartmandaki evine gitti. Polis ekipleri, evde yaptıkları kontrolde yatak odasında 10 yaşındaki Hüseyin K'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Adrese olay yeri inceleme ekipleri çağırıldı. Ekiplerin incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay sırasında İsmail K'nin eşinin alışveriş için pazarda olduğu öğrenildi. Olayı öğrenince büyük acı yaşayan anne ve yakınları için adrese ambulans da sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İsmail K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KONYA

Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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