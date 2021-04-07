Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
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Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü. Uçak pilotunun şehit olduğu kaza yerinden ilk görüntüler geldi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı, eğitim esnasında düştü.

UÇAĞUN PİLOTU ŞEHİT OLDU

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler de ajanslara düşmeye başladı.

İşte enkaz alanından ilk görüntüler:


Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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