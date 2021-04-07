Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü. Uçak pilotunun şehit olduğu kaza yerinden ilk görüntüler geldi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı, eğitim esnasında düştü.

UÇAĞUN PİLOTU ŞEHİT OLDU

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler de ajanslara düşmeye başladı.

İşte enkaz alanından ilk görüntüler:



