Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangın sonrası alev alev yanan müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangın sonrası alev alev yanan müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, vefat eden ve çocuklarının yurt dışında olduğu öğrenilen Ahmet Karaca'ya ait müstakil evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede alevlere teslim olan evdeki yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiyenin yaptığı soğutma çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Katil zanlısının parmağında takılı olan maktule ait yüzük, cinayeti aydınlattı

Katil zanlısının parmağında takılı olan maktule ait yüzük, cinayeti aydınlattı

 Küçük Müslüme'nin mezar taşı yürek dağladı! Tanıyan tanımayan herkes dua ediyor

Küçük Müslüme'nin mezar taşı yürek dağladı! Tanıyan tanımayan herkes dua ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title