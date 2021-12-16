Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangın sonrası alev alev yanan müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, vefat eden ve çocuklarının yurt dışında olduğu öğrenilen Ahmet Karaca'ya ait müstakil evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede alevlere teslim olan evdeki yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiyenin yaptığı soğutma çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA