Konya'da 6 bacaklı buzağı ameliyat edildi
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Konya'da 6 bacaklı buzağı ameliyat edildi

Kulu ilçesinde yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen 6 bacaklı buzağının sırt bölgesindeki iki bacağı ameliyatla alındı.

24.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:52
Konya'da 6 bacaklı buzağı ameliyat edildi

ilçesinde yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen 6 bacaklı buzağının sırt bölgesindeki iki bacağı ameliyatla alındı.

Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Atmaca, yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen buzağısının sırt kısmında da iki bacak olması nedeniyle veteriner hekim 'a başvurdu.

Sağlıklı olan buzağının sırtından çıkan ayakları, veteriner hekim Emre Yılmaz tarafından ameliyat edilerek alındı.

Başarılı bir operasyon geçiren buzağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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