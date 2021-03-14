Konya'da 4 kişi mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlıBeykavağı Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan eve giden Osman Ç, İbrahim K, Bekir A. ve Osman B. mangalı yaktıktan sonra uyudu.

Bir süre sonra uyanan Osman Ç, zehirlendiklerini fark ederek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun