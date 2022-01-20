Konya'da 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Konya'da 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 13 adet tek namlulu, 1 adet otomatik ve 2 adet kısa pompalı av tüfeği ele geçirildi.

ÜZÜMLÜ, ERZİNCAN (İHA) - Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 13 adet tek namlulu, 1 adet otomatik ve 2 adet kısa pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde C.Y. isimli şahsın, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesinden temin ettiği kaçak av tüfeklerini Doğu illerine göndereceği yönünde ihbar aldı. Ekipler, ihbar üzerine Seydişehir-Konya Karayolunda yapılan yol uygulaması esnasında şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 13 adet tek namlulu, 1 adet otomatik ve 2 adet yurt içinde satışı yasak olan kısa pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 16 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Av Tüfeği, Üzümlü, Konya, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title