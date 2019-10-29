Konya-cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)TUTUKLANDIKonya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K.
29.10.2019 21:40
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)
TUTUKLANDI
Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
VİDEO: Konya-cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu