Konya-cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu

Konya-cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu

Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)TUTUKLANDIKonya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K.

29.10.2019 21:40

Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)

TUTUKLANDI

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Konya-cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu
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