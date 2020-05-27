KONYA Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurdu
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KONYA Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurduKONYA'da, Özge Taş G. (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Tamer G. (37) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurularak yaralandı.

27.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:58

Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurdu

KONYA'da, Özge Taş G. (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Tamer G. (37) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçtığı otomobili bir otoparkta bırakan Tamer G.'nin, olayı eşinin kendisini aldattığı için gerçekleştirdiğini belirten mektubu da araçta bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. 27 Mayıs 2019 tarihinde 'Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanan ve cezaevinden izinli çıkan Tamer Garip, boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş G.'yi kaldırım üzerinde yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının bacaklarında çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

'YAŞAMAK İSTİYORUM' DEMİŞ

Olay sonrası Özge Taş G.'ye müdahalede bulunarak yardım eden vatandaş, "Silah sesleri üzerine yola çıktım. Kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Bacaklarını bağlayıp yardım ettim. Amca kurtar beni diye bağırıyordu. Yaşamak istiyorum" dediğini anlattı.

SAVCIYA MEKTUP BIRAKTI

Polis, Tamer G.'nin kaçtığı otomobili Kayacıkaraplar Mahallesi'nde park halinde buldu. Otomobili inceleyen polis, sağ ön koltuk üzerinde bırakılmış mektuplar ile suç aleti pompalı tüfeği buldu. Tamer G., 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubunda, eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini yazdığı öğrenildi. Polisin Tamer G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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KONYA Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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