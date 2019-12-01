Konya-abd'li sanatçı della miles'ten ilahi sürprizi

01.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:20

Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, 10 Aralık 2019 tarihinde Konya'da düzenlenecek Şeb-i Arus Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıldönümü Töreni'ne konuk sanatçı olarak katılacak. T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak Konuya'ya gidecek olan Della Miles, 10 Aralık Salı günü saat 14.00'da Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled salonunda hoşgörü, barış ve kardeşlik için ilahi söyleyecek. Geçtiğimiz yıl müslüman olan ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Eylül ayında Konya'ya gitmiş ve burada ilahi çalışmalarına başlamıştı.

BU BENİM RUHANİ VE MİSTİK YANIM

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına gidip Mehmetçiğe olan desteğini de gösteren Della Miles, Ben Türkiye aşığıyım. Bu ülkenin her köşesi cennet. İnsanları mükemmel ve maneviyatta da büyük hazineleri var. Bu hazinelerden birisi de Mevlana ve onun felsefesidir. İşte bu felsefe ve inanç beni mistik müzikle buluşturdu. İlahi söylemek benim ruhani ve mistik yanım. Bunu tüm dünya ile paylaşmak istedim. Soul rock müzik ise benim vazgeçemeyeceğim sanatım. Mistik bir paylaşımla 10 Aralık'ta bir sürpriz yapacağım, soul rock konserlerimse hız kesmeden devam edecek dedi.

Kaynak: DHA