KONYA 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata'nın kullandığı 42 ATA 57 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer sürücü Sıtkı Yıldız yanındaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ata çifti, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Yıldız ailesi fertleri de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayı duyup, olay yerine gelen ölen çiftin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA