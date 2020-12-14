Konuşanlar All Star ne zaman ve nerede yapılacak? Hasan Can Kaya'nın en beğendiği 3 konuşanlar konuğu kim?
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Konuşanlar All Star ne zaman ve nerede yapılacak? Hasan Can Kaya'nın en beğendiği 3 konuşanlar konuğu kim?

14.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:52
Konuşanlar All Star ne zaman ve nerede yapılacak? Hasan Can Kaya'nın en beğendiği 3 konuşanlar konuğu kim?

Milyonlarca takipçisi olan Konuşanlar'ın mimarı Hasan Can Kaya All Star hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Konuşanlar All Star gösterisi ne zaman yapılacak? Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın en beğendiği 3 konuşmacı kimdir?

Konuşanlar seyircileri All Star yapılmasını istiyor. En popüler konuşanlar ile bir All Star Konuşanlar programı yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? Nerede olacak? Biletleri satılığa çıktı mı?

KONUŞANLAR ALL STAR PROGRAMI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Hasan Can Kaya'nın verdiği bilgilere göre eğer gerekli koşullar sağlanırsa 2021 Mayıs ayı gibi Konuşanlar All Star programının yapılması bekleniyor. Eğer uygun ortam sağlanırsa programın Harbiye'de görkemli bir şekilde yapılacağını duyurdu. Henüz bilet satışları başlamadı.

HASAN CAN KAYA'NIN EN BEĞENDİĞİ FAVORİ 3 KONUŞMACI KİMDİR?

Hasan Can Kaya çıktığı bir programda en beğendiği 3 favori konuşmacıyı açıkladı. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- 8. bölümünden Fatih,

- 13. bölümden Musa,

- 14. bölümdeki Oğuzhan.

Bu isimler Hasan Can Kaya'nın en favori 3 konuşanlar konuklarıdır. Eğer All Star programı çekilirse bu 3 ismin de programda yer alması bekleniyor.

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