Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı
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Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı

Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te motosikletiyle seyir halinde olan liseli genç, arıza yaptıktan sonra yol kenarına kontrolsüz park eden tıra arkadan çarptı.

Gaziantep'te motosikletiyle seyir halinde olan liseli genç, arıza yaptıktan sonra yol kenarına kontrolsüz park eden tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Beykent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle şehir merkezine doğru seyir halinde olan lise öğrencisi Muhammet Önel (18), arıza nedeniyle hiçbir uyarı levhası koymadan yol kenarına park eden bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen genç liseli ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devlet hastanesinde 15 tedavi gören Muhammet Önel, sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatının çeşitli kademelerinde görev alan baba Çetin Önel ile amca Serdar Önel, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Cenazenin öğle saatlerinde Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı
Kontrolsüz park eden tır liseli genci hayattan kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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