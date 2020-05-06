Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir muhabirin "Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürüyor. Önümüzdeki dönem için karar alınınca açıklanacak. Biz sürmesinden yanayız" şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele ilk dönemini tamamladığını belirten Bakan Koca, salgınla mücadelede ikinci dönemin isminin "Kontrollü sosyal hayat" olduğunu açıkladı.

İKİNCİ DÖNEMİN STRATEJİSİ: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. İkinci dönemde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzeltmektir. Yeni döneme isim vermeye yararlı buluyoruz. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir" ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir muhabirin "Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece büyüklerimizle ilgili belli bir zaman diliminde serbestlik olduğunu biliyorsunuz.Önümüzdeki dönem için karar alınınca açıklanacak. Biz sürmesinden yanayız"