Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Osmancık-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık'tan Çorum'a gitmekte olan K.B. yönetimindeki 05 AAN 204 plakalı otomobil Girinoğlan Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü K.B. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere

Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:17:23. #1.16#

title