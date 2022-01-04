Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat: 21.40 sıralarında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orhanlar Mahallesi mevkiinden çarşı istikametine seyir halinde olan Ahmet Ö. idaresindeki 67ABN 929 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ağır hasar alırken,kaza anında yaya geçidinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yaralı Ahmet Ö.kendi imkanları ile Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi'ne giderken kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekicinin otomobili kaldırmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 Yaralı

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