Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (28) yönetimindeki 45 AFU 167 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mısır tarlasına devrildi. Kazada sürücü T.T. ve yanında yolcu konumunda bulunan A.T. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

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