Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
06.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:29

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, marketin önündeki dolaplara ve market sahibine çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, marketin önündeki dolaplara ve market sahibine çarptı. Otomobil, marketin yanındaki işyerinin duvarına çarparak dururken, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan market sahibi ise ağır yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi 1545 sokakta yol kenarında bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Emre İnci'nin kullandığı 07 LZ 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu marketin önündeki dolaplara ve market sahibine çarptı. Sürücü daha sonra marketin yanında bulunan iş yerinin duvarına çarpmak suretiyle durabildi. Marketten dışarıdaki dolaplardan malzeme almak için çıktığı sırada otomobilin çarparak havaya fırlattığı market sahibi ise ağır yaralandı.

Binanın duvarına çarpan otomobil, betonarme blok arasında sıkıştı. Olay yerine jandarma, trafik, ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Emrullah Karadeniz otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, otomobilde sıkışan sürücü Emre İnci, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan market sahibi Muhammet Miraç Özaslar, Emre İnci ve Emrullah Karadeniz 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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