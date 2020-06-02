Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
02.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:08

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. Faruk Demirtaş (21) yönetimindeki 16 KIN 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Demirtaş ve arkadaşları Enes Üner (21) ile Onur Şahin (21) içeride sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 kişi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla otomobilden çıkarıldı. Yaralılardan Faruk Demirtaş, ekiplere sürekli "İyi miyim?" diye sordu. 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Çetin Oktay Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat İrem Derici Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen
Spor Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 21:08:52. #1.15#
title