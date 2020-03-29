Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
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Kırıkkale, 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

29.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:53
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale merkez Yuva Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 06 BGF 205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikteki dereye düştü. Kaza sonrasında otomobilin içinde bulunan S.G. ile F.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

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