Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı.

KAYSERİ (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada M.E. idaresindeki 06 MSF 62 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü M.E. ile yolcu koltuğundaki A.S. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

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