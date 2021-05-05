Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / DİLEK KOCABAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yoldan çıkıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yoldan çıkıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Derebaşı Köyü'nde meydana geldi. Ersin K. idaresindeki 78 AAT 017 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybedip yoldan çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Mustafa M., Fadime T., Merve İ. ve Süleyman S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Yenice Devlet Hastanesi'ne sonra KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı
Kontrolden çıkan orman işletme aracı ters döndü: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KOCABAŞ

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